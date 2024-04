Sportveranstaltung in Wermelskirchen Über 500 Nachwuchs-Läufer erwartet

Mit im Boot sind auch in diesem Jahr wieder Sonja Robbe und Verena Braumann vom Kreissportbund Rhein-Berg, die erneut für die Durchführung der Nachwuchsläufe verantwortlich sind. „Es ist schön, auch in diesem Jahr wieder Teil dieses familiären Laufes zu sein“, freut sich Sonja Robbe. „Der Stadtlauf ist eine Familienveranstaltung für alle Generationen. Schließlich kommen neben Mama und Papa häufig auch die Großeltern an die Strecke“, ergänzt Verena Braumann.