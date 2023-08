Konzert in Wermelskirchen Viele Stunden vielfältiger Musik in der Stadtkirche

Denn auch wenn der Reinerlös der Spenden – alle Konzerte hatten freien Eintritt – für die Orgelsanierung gedacht war, weshalb das 12-Stunden-Konzert ja mal ursprünglich eingeführt worden war, gab es mit dem Wollkreis Heisterbusch auch einen Stand, der für einen anderen guten Zweck seine Waren feilbot. „Wir treffen uns jeden Freitagmorgen im Gemeindehaus Heisterbusch und stricken, häkeln und nähen aus gespendeter Wolle und Garnen“, sagte Corina Okrus, die am frühen Samstagabend auf einen erfolgreichen Markttag zurückblicken konnte. „Durch den Festumzug sind sehr viele Besucher am frühen Nachmittag hiergewesen. Es war eine ganze Menge Betrieb und herrschte ein stetiges Kommen und Gehen“, sagte sie weiter. Die Erlöse waren für das Kinderhospiz Burgholz in Wopertal bestimmt. Und am Samstag hatten eine ganze Menge an Topflappen, Stulpen und Tüchern die Besitzer gewechselt. „Und Socken. Eigentlich sind es in der Hauptsache Socken, die wir verkaufen“, sagte Corina Okrus lachend.