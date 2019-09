Kirchengemeinde mit erstem Jazz-Konzert : Stadtkirche wird zum „vierten Musiker“

Erstmals veranstaltete die Evangelische Kirchengemeinde ein Jazz-Konzert in der Kirche. Dieser Auftritt war auch für Les Searle eine Premiere.

Für den Gründer der monatlichen Jazz-Session und Wermelskirchener „Tausendsassa“ in Sachen Jazz war es auch eine Premiere, wie Pianist Les Searle sagte: „Ich dachte, ich hätte schon überall in Wermelskirchen gespielt, aber in der Stadtkirche ist es das erste Mal.“ Beim „Five o‘clock Jazz Konzert“ führte Les Searle gemeinsam mit seinen Mitstreitern Paul-G. Ulrich (Kontrabass) und Marcel Wasserfuhr (Schlagzeug) knapp 100 Zuhörer unter dem Motto „Meilensteine“ durch eine konzertante Zeitreise, die prägende Titel des Genres aus über 100 Jahren Jazz-Historie aufleben ließ. Als einmaliger „Klangkörper“ für die ohne Verstärker rein akkustisch gespielten Instrumente wurde die Stadtkirche zum „vierten Musiker“ im Bunde – ohne zu sehr zu hallen, fungierte die Akkustik der Kirche als Träger der Klänge, der den Anschlägen der Hämmerchen auf den Saiten des Flügels eine wirkungsvolle Note verlieh.

Was Das traditionelle „Christmas-Jazz“-Konzert von Les Searle und seiner Band findet in diesem Jahr am Sonntag, 22. Dezember, statt.

Die berühmte Ballade „My funny Valentine“ spielte das Trio in einer sanft-swingenden Version und das Stück „If I only had a brain“ erinnerte an den Film „Der Zauberer von Oz“ aus dem Jahr 1939, in dem sich eine Vogelscheuche wünscht, denken zu können. „Wir haben aus diesem Film nicht das Lied ‚Over the rainbow‘ ausgewählt, weil es schon so oft gespielt wurde – das ist sehr wahrscheinlich die am häufigsten interpretierte Filmmelodie der Geschichte“, sagte Les Searle.