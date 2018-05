Vereinsticker: WTV-Schützin Lilly Scheithauer ist Landesmeisterin

Wermelskirchen Nachdem die Landesverbandsmeisterschaft in der Disziplin Luftpistole beendet ist, steht nun fest, dass die 17-jährige Wermelskirchenerin Lilly Scheithauer vom WTV zum dritten Mal in Folge Landesverbandsmeisterin mit der Luftpistole wurde. Bereits in den beiden Vorjahren holte sie sich die Titel jeweils mit der Luftpistole und der Sportpistole. Die Schülerin begann 2015 mit dem Sportschießen und trainiert seitdem regelmäßig Luftpistole, Sportpistole und mittlerweile auch die männliche Disziplin Schnellfeuerpistole.

Trainiert wird sie im örtlichen Verein und auch im Landeskader NRW. Einen weiteren Erfolg errang ihre Ligamannschaft im ersten Jahr ihres Bestehens. 2017 startete die junge Mannschaft in der Bezirksligaklasse und siegte in den beiden Relegationswettkämpfen, so dass 2018 mit der Sport- und auch mit der Luftpistole in der Landesliga angetreten wird. Die Landesmeisterschaft mit der Sportpistole steht für die Juniorin noch aus. Für sie bedeutet dies, dass Freizeit rar ist. Bereits die vergangenen Wochenenden waren mit Übungswettkämpfen der Jugendverbandsrunden und Trainingseinheiten im Landesleistungszentrum Dortmund gefüllt, die als Vorbereitung der anstehenden Wettkämpfe dienen. In der Schülerklasse freute sich Leonie Soldanski über Bronze, in der Damenklasse errang Inga Zajons einen hervorragenden zweiten Platz. Die übrigen WTV-Schützen hoffen auf Platzierungen in den noch ausstehenden Disziplinen wie Sportpistole und Großkaliber.