Gut Gemacht : Sparkasse unterstützt Arbeit an Kindern

Dieses Lernbord finanzierte die Freie evangelische Kirchengemeinde Dhünn mit dem Geld aus dem PS-Sparen der Sparkassen. Foto: Angela Borner

Wermelskirchen Die Stadtsparkasse hat der Freien evangelischen Kirchengemeinde (EFG) Dhünn Geld aus Mitteln des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes "PS-Sparen und Gewinnen" zur Verfügung gestellt, so dass davon eine Lernwand für die ganz kleinen Spielkreiskinder angeschafft werden konnte. Davon profitieren die Spielkreise, die sich in der EFG Dhünn jeweils Montag- und Dienstagvormittags treffen. Mütter und Väter kommen dort gerne mit ihren Kindern im Alter von bis zu zwei Jahren zusammen, um gemeinsam zu singen, zu spielen und biblische Geschichten zu hören. An der Lernwand können die Kleinen so manches spielerisch entdecken - und das wird mit großer Begeisterung angenommen.

"Die EFG Dhünn und auch alle Familien danken der Stadtsparkasse für die bereits in den vergangenen Jahren mehrfach großzügige Unterstützung", berichtet Sigrid Becker.

(rue)