Unterwegs: IHK-Gremium lobt die Kreativität von Klaus Stöcker

Wermelskirchen Das Wirtschaftsgremium Wermelskirchen der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Köln befasste sich in seiner Frühjahrssitzung mit den aktuellen Themen der Stadtentwicklung. So verkündete Thomas Marner, als Technischer Beigeordneter der Stadtverwaltung neuer ständiger Gast im Gremium, dass die Pläne zu einem interkommunalen Gewerbegebiet mit den Nachbarstädten Remscheid und Hückeswagen die nächste Hürde genommen haben: Von den beiden zuständigen Bezirksregierungen aus Köln und Düsseldorf gab es positive Signale für einen gemeinsamen Gesprächstermin.

Und Eva Babatz, Leiterin der auch für Wermelskirchen zuständigen IHK-Geschäftsstelle Leverkusen/Rhein-Berg, ergänzte: "Wenn zu den möglichen Verrechnungsmodellen der Gewerbesteuer zwischen den beteiligten Kommunen eine Lösung gefunden wird, könnte das der Durchbruch für weitere interkommunale Gewerbegebiete sein." Das Gremium, das auf der Straußenfarm in Emminghausen tagte, war bei einem Rundgang von dem nachhaltigen Betrieb sehr angetan. Inhaber Klaus Stöcker, der auch das metallverarbeitende Unternehmen in den ehemaligen Steinco-Hallen an der Wustbacher Straße führt, bekam ein großes Lob von vom Stein: "Klaus Stöcker ist ein Paradebeispiel für die Kreativität eines bergischen Unternehmers: Straußenfleisch, 3D-Druck und Tourismus - was für eine Kombination!" Weiteres Thema war die Vielfalt in Unternehmen. "Unter dem Begriff Vielfalt - oder neudeutsch: Diversity - wird die Anerkennung und Wertschätzung von Mitarbeitern unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, Religion, ethnischer Herkunft oder sexueller Orientierung verstanden", erläuterte Dr. Sandra von Möller, Vizepräsidentin der IHK Köln und Geschäftsführerin der BÄRO GmbH & Co. KG in Leichlingen.