Wermelskirchener Gymnasiasten im „Future-Camp“ : Gründerpreis-Gewinner stärken ihre Persönlichkeit

Wermelskirchen (lhen) Vier Abiturienten des Städtischen Gymnasiums Wermelskirchen haben im Wettbewerb „Deutscher Gründerpreis für Schüler“ den 5. Platz von insgesamt 824 Teams belegt. Bei dem Wettbewerb setzen Jugendliche von allgemein- oder berufsbildenden Schulen ihre Ideen in fiktive Unternehmenskonzepte mit Businessplan und Marketingstrategie um.

An die fünf Siegerteam des Wettbewerbs ging als Hauptpreis ein viertägiges Persönlichkeitstraining. Vom 26. bis 29. September nahmen die Jugendlichen auf Schloss Kröchlendorff in der Uckermark am „Future Camp“ teil. Dort wurden sie von erfahrenen Coaches der Wettbewerbspartner „stern“, „ZDF“, „Porsche“ und „Sparkassen“ in Persönlichkeits-, Bewerbungs- und Management-Trainings dabei unterstützt, sich selbst besser kennenzulernen und ihren eigenen Weg zu finden. „Im Porsche-Workshop haben wir zum Beispiel viel über Lean Production erfahren, ein sparsames und zeiteffizientes Produktionsverfahren. Das ist ein Bereich, der mich auch beruflich sehr interessiert“, sagt Leon Wolff.