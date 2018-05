Leben & Lernen: Dhünntalschüler führen den "Räuber Hotzenplotz" auf

Wermelskirchen Nach zehn erfolgreichen Jahren der Zusammenarbeit mit der Theaterpädagogin Susanne Heck und Kultur und Schule, einer Stiftung des Landes NRW, hat die Dhünntalschule dieses Jahr den Räuber Hotzenplotz aufgeführt. Sarah Mattes (4. Klasse) erzählte nach der Begrüßung durch die Rektorin FrederikeKelzenberg-Gerloff dem Publikum, wie so ein Jahr für Theaterkinder vonstatten geht.

Dieses Jahr hatten sich doppelt so viele Kinder angemeldet, und so waren es schließlich 26 Kinder, die auf der Bühne ihr Können zeigten. Sarah betonte, dass gerade in der Erarbeitungszeit alle Mädchen und Jungen alle Rollen spielen und die Kinder so jede der zehn Szenen mit Inhalt, Sprache und Aufbauten erarbeiten und füllen. So kann nachher jedes Kind jedem helfen, wenn noch wichtige Sachen gesagt werden müssen - ohne, dass dies dem Publikum bewusst wird. Nur zum Schluss, wenn der genaue Ablauf geübt wird und man auf seine nun festgelegte Wunschrolle wartet, wird es für die Theaterkinder etwas anstrengend. Aber es hat sich gelohnt, und auch die Eltern bemerkten, mit welchem Durchhaltevermögen und Spaß die Kinder das Jahr über bei der Sache waren. Es war schön zu sehen, wie gerade die unterschiedlichen Fähigkeiten die Theaterkinder weiter brachte, zusammenhielt, selbstständiger und stark in ihrer Persönlichkeit machte, so dass sie auch weiter von dieser Erfahrung profitieren können.