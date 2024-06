Stadtführer in Wermelskirchen feiern 15. Geburtstag Sieben historische Stationen in der Stadt

Und das zeigt sich auch in dem Konzept für die Geburtstags-Stadtführung: Sieben der acht Ehrenamtlichen nehmen dann Aufstellung an einem historischen Standort. Constanze Thiel wird an der Stadtkirche stehen und Besuchern das Geheimnis des trigonomischen Punktes an dem alten Gebäude verraten. Heike Frankrone erwartet die Gäste am Bergischen Löwe und wird den Dorf-Brand von 1758 in Erinnerung rufen. Petra Ammon bezieht Stellung am Café Wild und lässt Familiengeschichte lebendig werden. Uschi Hackstein wartet am Weihnachtsbaum auf interessierte Gäste. Axel Heumann widmet sich an der alten Reichsbank an der Oberen Remscheider Straße einem spannenden Stück Stadtgeschichte. Barbara Spiegel-Lein postiert sich am Rathaus und Marianne Hürten widmet sich am „Haus der Begegnung“ ihrem Lieblingsthema: der Familie Kattwinkel und der Schuhindustrie.