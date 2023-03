Stadtbücherei Wermelskirchen Gut ausgestattete Saatgut-Bibliothek

„Wir haben fünf verschiedene Nutzpflanzen – Tomaten, Salat, Bohne, Erbse und Melde mit jeweils unterschiedlichen Sorten“, beschreibt Sabrina Ollig. Bei der Melde handele es sich um ein altes Blattgut, das ähnlich wie Spinat und ein wenig kleiner als Mangold sei. „Zur Auftaktveranstaltung waren nun etwa 20 Interessierte hier, die sich nicht nur einen Vortrag des Vereins anhören, sondern auch Samentütchen entleihen konnten“, sagt Sabrina Ollig. 79 Tüten habe sie im Vorfeld zusammengestellt. „Wir treffen uns dann nach der Erntezeit wieder, dann bekommen wir bestenfalls das Saatgut wieder zurück, was wir verliehen haben“, sagt sie. Das hänge aber natürlich auch davon ab, wie gut die Pflanzsaison sein werde. „Da steckt man nicht drin. Ich habe etwa im Vorjahr 30 Bohnenpflanzen ausgesät – nur eine ist etwas geworden, so dass die Ernte wieder in die Saatgut-Bibliothek zurückkam“, erinnert Sabrina Ollig schmunzelnd.