Neues Projekt in Wermelskirchen : Stadtbücherei sorgt im Sommer für blühende Gärten

Neues Projekt in Wermelskirchen

In der Stadtbücherei gibt es jetzt auch Blumensamen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Die Leiterin Kathrin Ludwig stellte neue Saatgut-Bibliothek vor. Die Bücherei sucht Unterstützung vom Bundesfreiwilligendienst. Gibt es bald eine „Männerquote“ in der Stadtbücherei?

In der Stadtbücherei gibt es ab sofort nicht nur Bücher zum Schmökern, sondern auch eine neue Saatgut-Bibliothek. Dort können sich Hobbygärtner Samen aussuchen und die entsprechende Pflanze im eigenen Garten anpflanzen. „Und es wäre schön, wenn wir nach der Ernte auch wieder Samen dieser Blumen zurückbekommen“, stellte Leiterin Kathrin Ludwig die Saatgut-Bibliothek im Ausschuss für Kultur, Freizeit und Tourismus am Dienstag vor. Ziel des neuen Projektes, das aus den USA stammt, sei es, regionale Sorten zu erhalten und die genetische Vielfalt zu fördern. Entsprechendes Buchmaterial, welche Pflanzen sich mit anderen gut vertragen, gebe es in die Bilbiothek selbstverständlich auch.