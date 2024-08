Nach Dachstuhlbrand in Wermelskirchener Stadtbibliothek Rund 5000 Bücher von Brandgeruch befreit

Die rund 5000 ozonierten Bücher sind am Montag verpackt worden. Nun sollen sie in das Ausweichquartier im ehemaligen Obi-Markt in Tente gebracht. Indes werden weitere Bücher und Medien, die während des Feuerwehr-Einsatzes im oberen Teil der Bücherei gestanden haben und dem Löschwasser intensiver ausgesetzt waren, von der Fachfirma gesichtet. Was nicht gerettet werden kann, wird nach dem Austragen aus dem Bestand der Stadtbibliothek entsorgt. Für die Bücher und Medien, die gerettet werden können, soll im Laufe der Woche in der Bibliothek eine weitere Ozonkabine aufgebaut, um diese ebenfalls vom Brandgeruch zu befreien.