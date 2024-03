Stadtentwicklung in Wermelskirchen Das Rhombus-Konzept will hoch hinaus

Hans-Joachim Hamerla vom Düsseldorfer Büro für Architektur, Stadtplanung, Stadtentwicklung (ASS), der das Integrierte Entwicklungs- und Handlungskonzept in Wermelskirchen begleitet, kommentierte den Konzept-Entwurf: „Der Bereich im Süden wird Teil der Innenstadt und so diese ergänzen.“ Er könne sich ein „Haus der Vereine“ als soziokulturelle Einrichtung vorstellen und einen außerschulischen Bildungsstandort als „wesentlichen Ankerpunkt“ für die Volkshochschule – beides müsste zum Beispiel über entsprechende Kurs-Angebote mit dem Hallenbad verknüpft werden. Damit griff Hamerla weit in die Möglichkeiten der zukünftigen Nutzung vor, betonte aber seine Idee dabei: „Diese Synergie bringen die Chance, dass der Hallenbad-Neubau teilweise gefördert wird.“ Sowohl die „Regionale“-Agentur als auch die Bezirksregierung stünden „voll dahinter“. Als Kostenschätzung nannte Hamerla rund 40 Millionen Euro. Darin enthalten seien Hochbau-Kosten einschließlich Parkflächen von knapp 20 Millionen Euro und zehn Millionen Euro für Aufbereitung sowie Erschließung des Geländes. Dass die Summe letztgenannter Beträge von 30 Millionen Euro förderfähig ist, das wolle er erreichen. Damit erhielte die Stadt 60 Prozent von den 30 Millionen an Förderung. An den Zahlen habe sich im Wesentlichen nichts geändert: Auch ein Hallenbad-Neubau im Eifgen, für den es keinerlei Förderungen gebe, sei mit Kosten von zwischen 15 und 20 Millionen Euro taxiert – für das Hallenbad auf dem Rhombus-Areal rechne er mit 17,5 Millionen Euro als rechnerische Größe in der Gesamtkalkulation des Komplexes.