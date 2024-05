Etwa 27.300 Wahlberechtigte in Wermelskirchen Was für die Abgabe der Europa-Stimme wichtig ist

Etwa 27.300 wahlberechtigte Bürger Wermelskirchens erhalten in den kommenden Wochen ihre Wahlbenachrichtigung in Form eines Briefes für die Wahl zum zehnten Europäischen Parlament am Sonntag, 9. Juni. Durch die Feiertage im Mai kann es vereinzelt zu einer verzögerten Zustellung der Wahlbenachrichtigungen kommen, kündigt die Stadtverwaltung an und verweist: „Eine wichtige Info des Wahlbüros ist deshalb: Wer bis zum 19. Mai keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, meldet sich beim Wahlbüro der Stadt Wermelskirchen per E-Mail an wahlen@wermelskirchen.de oder unter ☏ 02196 / 710-337.“ Persönlich sind die Mitarbeiter des Wahlbüros in Raum E.19 im Rathaus zu sprechen.