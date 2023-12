Denkmalgeschützte Immobilie in Wermelskirchen Stadt verkauft das Dhünner Rathaus

Das ehemalige Rathaus an der Hauptstraße in Dhünn steht zum Verkauf. Die Stadt Wermelskirchen will sich von der denkmalgeschützten Immobilie trennen und veranschlagt in dem Exposé, das unserer Redaktion vorliegt, 210.000 Euro als Kaufpreis. Bei der Festsetzung dieser Summe sei der Sanierungsstau berücksichtigt worden, heißt es in dem Papier.