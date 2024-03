Stadtverwaltung in Wermelskirchen Personalrat befragt die Kita-Mitarbeiter

Aktuell sieht die Personal-Situation in den städtischen Kitas wie folgt aus: In fünf von acht Kitas sind alle Stellen besetzt. In zwei Kitas (Forstring und Wirtsmühler Straße) fehlt jeweils ein Erzieher. Große Probleme gibt es derzeit in der Kita Jahnstraße. Dort können die bisherigen Betreuungszeiten nicht mehr angeboten werden. Aber: „Nach den Presseberichten über die Situation in der Kita ist jedoch Bewegung in die Sache gekommen: Es liegen erste Bewerbungen vor, die zumindest für eine kleine Entlastung sorgen können. Die Gespräche mit den Bewerberinnen und Bewerbern werden derzeit geführt“, berichtet die Stadtverwaltung.