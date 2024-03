Wahlen in Wermelskirchen Wahlhelfer für die Europawahl gesucht

Wermelskirchen · In jedem der 24 Urnenwahl-Lokale im gesamten Stadtgebiet sind die Freiwilligen den gesamten Tag in zwei Schichten im Einsatz. Im Rathaus startet die Vorbereitung die Auszählung der Briefwahlstimmen am Nachmittag.

04.03.2024 , 11:54 Uhr

Die Wahlhelfer unterstützen auch bei der Auszählung der Briefwahlstimmen. Foto: dpa Foto: dpa/Paul Zinken

Für die Europawahl am Sonntag, 9. Juni, sucht die Stadt Wermelskirchen etwa 240 freiwillige Wahlhelfer. Bereits zur Landtagswahl 2021 hatten sich viele Ehrenamtliche gemeldet, die das Wahlamt tatkräftig unterstützt haben. Nun steht die nächste Wahl vor der Tür und die Verwaltung ist erneut auf Unterstützung aus der Bevölkerung angewiesen. Wahlhelfer werden in den Wahllokalen im Stadtgebiet oder den Briefwahl-Teams im Rathaus eingesetzt. Besondere Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Ehrenamtlichen müssen wahlberechtigt und damit mindestens 16 Jahre alt sein, die deutsche Staatsangehörigkeit oder die Staatsangehörigkeit eines EU-Staates besitzen und einen Wohnsitz in Deutschland oder einem anderen EU-Mitgliedsstaat haben. Jedes Wahlteam besteht aus einem Wahlvorsteher, einem Stellvertreter sowie bis zu sieben Beisitzern. Deutsche und die EU – positiv, mit wachsender Skepsis Umfrage vor der Europawahl Deutsche und die EU – positiv, mit wachsender Skepsis In jedem der 24 Urnenwahl-Lokale im gesamten Stadtgebiet treffen sich die Freiwilligen um 8 Uhr und werden dann in zwei Schichten aufgeteilt. Bis 18 Uhr werden Wahlberechtigungen geprüft, Stimmzettel ausgegeben und die Wahlkabinen beaufsichtigt, um den ordnungsgemäßen Ablauf der Stimmabgabe sicherzustellen. Ab 18 Uhr werden gemeinsam die Stimmzettel sortiert, geprüft, ausgezählt und anschließend das Wahlergebnis übermittelt. Dafür gibt es eine Aufwandsentschädigung von 50 Euro. Das Team im Briefwahl-Zentrum im Rathaus besteht ebenfalls aus bis zu neun Mitgliedern, die am Wahltag von 15.30 bis 18 Uhr die Auszählung vorbereiten und ab 18 Uhr mit der Ergebnisermittlung beginnen. Bis dahin werden die Wahlbriefe gezählt, deren Gültigkeit geprüft und die Stimmzettelumschläge in einer separaten Urne gesammelt. Diese werden ab 18 Uhr geöffnet und ausgezählt. Dafür gibt es eine Aufwandsentschädigung von 40 Euro. Bewerbung / Info Wer sich bei der Stadt Wermelskirchen als Wahlhelfer für die Europawahl bewerben will, kann sich entweder unter ☏ 02196 / 710-337 oder 710-104 melden oder eine E-Mail an wahlen@wermelskirchen.de schicken. Weitere Informationen zu den Aufgaben eines Wahlhelfers finden sich auf der Internetseite der Bundeswahlleitung. bundeswahlleiterin.de

(sng)