Kommunalwahl 2020 in Wermelskirchen : Stadt sucht noch dringend 50 Wahlhelfer

Sie suchen noch Wahlhelfer für die Kommunalwahl am 13. September: Dörte Schulte, Claudia Hennen-Mentenich, Caroline Czaja, Isabel Haupt, Claudia Leßenich-Sgarra (v.l.). Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen Wenn die Bürger in Wermelskirchen am 13. September ihre Stimmen für Stadtrat, Kreistag und Wahl des Bürgermeisters abgeben, müssen genügend Helfer zum Auszählen in den Wahllokalen sein.

Freiwillige vor: Damit bei der Kommunalwahl am 13. September alle 24 Wahllokale und sechs Briefwahlbezirke ihre Pforten öffnen können, werden noch Wahlhelfer gesucht, die an diesem Sonntag Stimmzettel ausgeben, den Einlass kontrollieren und später auch mit auszählen, welcher Kandidat es in den Kreistag oder den Stadtrat geschafft hat und vor allem, welcher Kandidat Bürgermeister in Wermelskirchen wird. Insgesamt 300 Helfer sind an dem Tag im Einsatz, „weil wir pro Wahllokal zehn Helfer einplanen mussten, um die Corona-Schutzmaßnahmen umsetzen zu können“, erklärt Claudia Hennen-Mentenich, die das Wahlbüro am Rathaus leitet. „Normalerweise sind nur acht Personen nötig, aber weil wir Einlassregeln einhalten müssen, wurde aufgestockt.“

Wie bei den vergangenen Wahlen auch, sind wieder viele Mitarbeiter der Stadtverwaltung an dem Tag im Einsatz, um vor Ort den Wahltag mit zu koordinieren. „Und sonst waren auch immer viele Politiker in ihren eigenen Wahlkreisen als Helfer mit dabei, aber das ist ihnen diesmal untersagt“, sagt Claudia Leßenich-Sgarra. „Deshalb suchen wir noch sechs Wahlvorstände, neun stellvertretende Wahlvorstände, sechs Schriftführer und 50 Beisitzer.“ Für die Wahlvorstände werden vorab Schulungen organisiert, die an zwei Tagen jeweils eine Stunde lang stattfinden. Denn im Wahllokal hat der Wahlvorstand im Zweifel das letzte Wort.

Dafür gibt es auch eine größere Aufwandsentschädigung: Freiwillige Helfer im Wahllokal bekommen 50 Euro, der Wahlvorstand zehn Euro extra und wer Wahlbriefe mit auszählt, erhält 40 Euro. Eine ideale Möglichkeit, um das Taschengeld aufzubessern, denn Helfer können ab einem Alter von 16 Jahren dabei sein. „Wir gehen davon aus, dass deutlich mehr Wermelskirchener in diesem Jahr die Briefwahl nutzen“, so Hennen-Mentenich, die darauf hinweist, dass die Anträge dafür auch ganz leicht online über www.wermelskirchen.de beantragt werden können.