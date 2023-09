Kindergärten in Wermelskirchen Wie die Stadt die fehlenden Kita-Plätze schaffen will

Vier neue Kindergärten für Wermelskirchen, dazu Anbauten an die bestehenden Einrichtungen an den Standorten Wirtsmühle und Grunewald: Mit diesen Vorhaben will die Stadt Wermelskirchen der Not fehlender Plätze in Kindertagesstätten (Kita) begegnen. In Tente soll eine neue Betriebskita von „Tente-Rollen“ den durch den Kindergartenbedarfsplan besonders hohen Bedarf in diesem Stadtbereich lindern. In Dhünn will die Stadt ein Grundstück von der Evangelischen Kirche erwerben, um darauf eine neue Kita zu errichten. Zusätzlich verhandelt die Stadt mit Privat-Eigentümern über den Kauf von Grundstücken – im Bereich Mitte und Ost, um auch darauf jeweils eine neue Kita zu bauen.