Wohnungsbau in Wermelskirchen : Stadt sieht die „Wohnwiese“ als großen Wurf

Was Im Rahmen der Aufstellung des B-Plans Hoffnung/Vorderhufe greift erstmals eine weitere Entscheidungsempfehlung an den Stadtrat, die der Ausschuss einstimmig beschloss. Demnach sollen „etwaige Bürgerinformationsveranstaltungen im Rahmen der Baulandentwicklung erst nach vorheriger politischer Beratung“ von der Verwaltung durchgeführt werden. Denn, so betont es die Stadtverwaltung: Es sei sinnvoll, als ersten Schritt einen Beschluss der Gremien herbeizuführen, der den politischen Willen, das Verfahren überhaupt durchzuführen, dokumentiert. Die Stadt will „vor dem Hintergrund des gestiegenen Interesses der Öffentlichkeit schon sehr früh über geplante Entwicklungen informiert zu werden, bei Bedarf schon ganz zu Beginn eines Planverfahrens Bürgerinformationsveranstaltungen durchführen“. Diese erfolgen zusätzlich zu den rechtlich vorgeschriebenen Beteiligungsschritten. Eine solche solche Bürgerinformation gibt es zm zum Neubaugebiet.