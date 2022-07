Stadtentwicklung in Wermelskirchen : Stadt sieht den Regionalplan als „Lager“

Wermelskirchen / Rhein-Berg Einwände des Kreises zu den Vorhaben in Wermelskirchen halten sich in Grenzen. Fachausschuss und Rat folgen dem Konzept der Verwaltung, die ihr Wohnbaulandkonzept bestätigt sieht.

„Der neue Regionalplan entspricht mit den geplanten ASB-Festsetzungen den im Wohnbaulandkonzept aufgeführten Potenzialflächen. Der Stadt wird in den nächsten zehn bis 15 Jahren somit hinreichend Entwicklungsspielraum zur Verfügung stehen“, zeigte sich die Verwaltung in ihrer Sitzungsvorlage gegenüber der Kommunalpolitik überzeugt.

Im Großen und Ganzen werden in der Verwaltungsvorlage des Rheinisch-Bergischen Kreises, der als Kreisbehörde ebenso zum Regionalplanentwurf Stellung nehmen muss, nur wenige Bedenken vorgetragen. Viele Änderungen im neuen Regionalplan werden sogar ausdrücklich begrüßt, stellten die Wermelskirchener Verwaltungsakteure fest. Bedenken des Kreises betreffen die Darstellung von ASB in den folgenden Bereichen.

Hier regt die Kreisverwaltung an, den ASB auf den im Flächennutzungsplan bereits als Baufläche dargestellten Bereich an der L 157 zu beschränken. Seitens der Stadtverwaltung werden in dem Bereich zwischen geplanter Klimaschutzsiedlung und Sellscheid grundsätzlich noch Entwicklungsmöglichkeiten gesehen. Deshalb wird die geplante ASB-Darstellung des Regionalrats vonseiten Wermelskirchens befürwortet. Kenkhausen: Der Kreis möchte den Quellbereich des Höllenbachs aus dem ASB herausnehmen. Allerdings, so die Stadtverwaltung: „Der betreffende Bereich ist im Flächennutzungsplan als Wald dargestellt. Eine bauliche Nutzung ist seitens der Stadt nicht angedacht.“ Insofern würde eine Rücknahme des ASB, wie vom Kreis vorgeschlagen, an dieser Stelle nicht den Planvorstellungen der Stadt widersprechen.