Vorbereitung für einen möglichen Blackout in Wermelskirchen : Stadt schafft zwei Notstromaggregate an

Wermelskrichen Die Stadtverwaltung ist für einen Blackout gerüstet. Bis zu 15 Mitarbeiter können dann mehrere Tage wichtige Prozesse im Rathaus steuern.

Die Erleichterung ist groß: In dieser Woche nahm die Stadt Wermelskirchen zwei leistungsstarke Notstromaggregate in Empfang, mit denen zumindest eine Minimal-Versorgung der wichtigsten Bereiche der Stadtverwaltung auch während eines sogenannten „Blackouts“ für mehrere Tage gesichert ist. Seit längerem arbeitet die Stadtverwaltung an Plänen, wie die kritische Infrastruktur während eines möglichen, länger anhaltenden Stromausfalls gesichert werden kann.

Notstromaggregate, die im Falle eines Stromausfalls in Betrieb genommen werden können, um die nötige Stromversorgung zu übernehmen, gab es bisher nur in den Feuerwehrgerätehäusern. Mit den beiden neuen Geräten verfügt auch das Rathaus über Möglichkeiten, während eines Blackouts arbeitsfähig zu bleiben und beispielsweise notwendige Gelder wie Sozialhilfe auszahlen zu können, so die Bürgermeisterin in einer Pressemitteilung.