Parkplatzsituation in Wermelskirchen An Ex-Polizeiwache entsteht neuer Behindertenparkplatz

„Eigentlich gibt es genügend speziell ausgewiesene Parkplätze für Menschen mit Behinderung in der Innenstadt“, erläutert Harald Drescher den Hintergrund, aber: „Wenn Veranstaltungen in der Innenstadt stattfinden – in erster Linie auf der Telegrafenstraße – und dafür Straßen für den Verkehr gesperrt werden, können die speziellen Parkplätze für Menschen mit Behinderung an der ehemaligen Post, vor dem DM-Drogeriemarkt, vor der Stadtsparkasse oder auch vor dem Rathaus nicht angefahren werden.“ Deshalb habe er die Idee gehabt, einen solchen Parkplatz an der ehemaligen Polizeiwache einzurichten – dies sei mit relativ einfachen Mitteln umzusetzen.