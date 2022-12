In Wermelskirchen Stadtverwaltung richtet Notdienst für die Betriebsferien ein

Standesamt Das Standesamt richtet einen Notdienst am Dienstag, 27. Dezember, sowie am Freitag, 30. Dezember, ein. Jeweils von 9 bis 11 Uhr ist an den beiden Tagen eine Mitarbeiterin des Standesamtes unter ☏ 02196 / 710-340 zu erreichen. Außerhalb dieser Zeiten können Todesfälle für die Beurkundung per Mail an standesamt@wermelskirchen.de gemeldet werden.