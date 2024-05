Europawahl in Wermelskirchen Das Direktwahlbüro ist geöffnet

Das Wahlbüro der Stadtverwaltung bereitet sich auf die Wahl zum zehnten Europäischen Parlament vor und hat das Direktwahlbüro in den Räumlichkeiten des Bürgerbüros geöffnet: Montags bis freitags, je von 8 bis 12 Uhr sowie dienstags und donnerstags zusätzlich von 14 bis 17 Uhr. In diesen Zeiten können Wahlberechtigte schon vor dem Wahlsonntag am 9. Juni per Briefwahl ihr Kreuzchen auf dem Wahlzettel abgeben.