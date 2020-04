Bürgermonitor in Dabringhausen : Stadt „respektloses Verhalten“ vorgeworfen

Dabringhausen Höferhof-Anwohner Axel Lenninghausen wendet sich an Kreis und Petitionsausschuss. Vorwurf: Die Stadt hält sich nicht an das Ortsrecht. Nach Ansicht von Bürgermeister Rainer Bleek sucht der Beschwerdeführer einen Grund, um die Stadt vorzuführen.

Axel Lenninghausen ist geladen. Er wirft der Stadtverwaltung „respektloses Verhalten“ gegenüber denjenigen Bürgern vor, die sich pflichtbewusst an das Ortsrecht halten. Und nach Darstellung von Lenninghausen verhält sich die Stadt vor der Schule am Höferhof ordnungswidrig. Sein Vorwurf lautet: Die Stadt lässt die Müllgefäße nach der Leerung im öffentlichen Straßenraum steht. Das aber widerspreche dem Ortsrecht und sei eine Ordnungswidrigkeit.

Im Februar 2019 hat Lenninghausen erstmals die Stadtverwaltung auf ihre Verhalten hingewiesen; seither dokumentiert er das Fehlverhalten penibel. Was ihn besonders ärgert („Die Stadt lässt sich einen Dummen angehen“): Bis heute hat die Verwaltung weder den Eingang seiner Schreiben quittiert, geschweige denn darauf geantwortet oder den geschilderten Zustand abgestellt. „Das nervt schon“, sagt der Anlieger vom Höferhof. „Wir Bürger sind an das Ortsrecht gebunden, handeln danach, und wenn nicht, werden wir bestraft. Die Stadt aber unternimmt nichts.“

Dafür ist Lenninghausen jetzt aktiv geworden. Er hat wieder eine Petition an den Landtag verfasst, worüber er auch den Landrat in Kenntnis setzte. „Ich gehe davon aus, dass mein Anlieger in der Kreisverwaltung und im Petitionsausschuss ernster genommen wird als in der Wermelskirchener Verwaltung.“