Aktionswoche zum „Digitaltag“ in Wermelskirchen Welche Online-Funktionen hat der Personalausweis?

Zum fünften Mal findet in diesem Jahr der bundesweite „Digitaltag“ am Freitag, 7. Juni, statt. Die Stadt Wermelskirchen beteiligt sich erstmals an dem Format und bietet in der Aktionswoche von Dienstag bis Freitag, 4. bis 7. Juni, kostenfreie Aktionen an. „Die Digitalisierung verändert den Alltag und das Berufsleben. Deshalb wollen wir mithelfen, jede interessierte Person in die Lage zu versetzen, sich souverän und selbstsicher in der digitalen Welt bewegen zu können“, sagt Katharina Papudis von der Stabsstelle Verwaltungsmodernisierung der Stadt Wermelskirchen.