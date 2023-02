Kindergärten in Wermelskirchen Knapp 1250 Kita-Plätze in 2023/2024

Die jetzt vorgesehene Antragstellung durch die Stadt bedeutet, dass auf der Grundlage der an das Land gemeldeten Betreuungsplätze für die Zeit vom 1. August 2023 bis 31. Juli 2024 bei Kindpauschalen in einer Gesamthöhe von 12,55 Millionen Euro mit einem Landeszuschuss in Höhe von 5,05 Millionen Euro zu rechnen ist, bilanziert die Stadtverwaltung in ihrer Sitzungsvorlage. Bei einem Finanzierungseigenanteil der freien Träger in Höhe von 600.760 Euro beträgt der kommunale Anteil an den Gesamtkosten für den Betrieb aller Kindertagesstätten 6,9 Millionen Euro, davon für die freien Träger 6,1 Millionen Euro. Mit der freiwilligen Übernahme von zusätzlichen Trägeranteilen durch die Stadt Wermelskirchen in Höhe von rund 253.000 Euro pro Jahr erhöht sich der Gesamtkostenanteil für die Stadt Wermelskirchen auf etwa 6,4 Millionen Euro für das Kindergartenjahr 2023/2024. Die Summe der erwarteten Elternbeiträge beläuft sich auf 832.000 Euro.