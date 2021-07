Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in Wermelskirchen : Stadt lobt erneut den „Heimatpreis“ aus

Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in Wermelskirchen

Der Verein „Infinite“ bietet Wakeboard-Kurse im Freibad an. Für das Engagement gab’s vergangenes Jahr den Heimatpreis. Foto: Infinite

Wermelskirchen Bis Ende September können sich Vereine und Initiativen bewerben, die sich ehrenamtlich engagieren. Es geht immerhin um ein Preisgeld von 5000 Euro.

Als im vergangenen Jahr zum ersten Mal in Wermelskirchen der „Heimatpreis“ verliehen wurde, war Marc Weyer ziemlich überrascht, dass sein Verein „Infinite“ den Gewinnerscheck über 2500 Euro mit nach Hause nehmen konnte. Mit dem Preisgeld belohnt der Heimatpreis Vereine und Initiativen, die sich vorbildlich für Menschen und Stadt einsetzen.

Jetzt gibt es eine neue Möglichkeit für Vereine und Initiativen, sich für den Heimatpreis zu bewerben. Denn auch in diesem Jahr lobt die Stadt den „Heimatpreis NRW Wermelskirchen“ aus, um ehrenamtliches Engagement zu würdigen. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen möchte mit diesem Landesförderprogramm Initiativen und Projekte, die lokale und regionale Identität und Gemeinschaft und damit Heimat, stärken und fördern. Ziel ist es, Menschen für lokale und regionale Besonderheiten zu begeistern und die positiv gelebte Vielfalt in NRW deutlich sichtbar werden zu lassen.

13 Vereine aus Wermelskirchen waren dem Aufruf im vergangenen Jahr gefolgt. Die Wahl fiel schließlich auf den Verein „Infinite“, der sich als „Wakepark“ im Freibad in Dabringhausen einen Namen gemacht hat, weil dort Kids und Jugendliche in der Saison Platz zum Wakeboarden haben. Auf Platz zwei landete der Verein „Miteinander in Dabringhausen“, den dritten sicherte sich der Bürgerbusverein.