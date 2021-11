Sauberkeit im Stadtgebiet hat gelitten : Stadt Wermelskirchen kündigt Kehrvertrag mit Burscheid

An drei Tagen in der Woche sollte die Kehrmaschine in Wermelskirchen fahren. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Die interkommunale Zusammenarbeit hat nicht funktioniert. Die Reparaturen an der Kehrmaschine gingen zu Lasten der Wermelskirchener Reinigungstage.

Das war’s dann wohl mit dem Pilotprojekt der kommunalen Zusammenarbeit zwischen Wermelskirchen und Burscheid. Die Stadtverwaltung will den Kehrvertrag – also die gemeinsame Nutzung der Kehrmaschine – mit Burscheid kündigen und die Straßenreinigung wieder in Eigenregie übernehmen. Darüber wollen am Dienstag, 17 Uhr, öffentliche Sitzung im Bürgerzentrum, die Politiker im Ausschuss für Umwelt und Bau beraten und die Kündigung beschließen. Zu welchem Termin die Kündigung erfolgen soll, teilte die Stadt auf Anfrage nicht mit.

Bis Ende 2013 erfolgte die Straßenreinigung in Wermelskirchen durch die Firma Remondis. Seit Februar 2014 kam dann die interkommunale Zusammenarbeit ins Spiel – die Anschaffungskosten der Kehrmaschine wurden im Verhältnis 56 Prozent Wermelskirchen und 44 Prozent Burscheid aufgeteilt. Zwei Tage fuhr die Maschine in Burscheid, drei Tage in Wermelskirchen.

Wie jetzt die Stadtverwaltung feststellte, hat sich in der zurückliegenden Zeit immer mehr herauskristallisiert, dass sich die Zusammenarbeit für die Stadt Wermelskirchen „nachteilig auf die Straßenreinigung“ ausgewirkt habe. So informiert die Stadt ihre Ausschussmitglieder. So sei der Zeitaufwand für die Hin- und Rückfahrten sowie der Abstimmungsbedarf bei notwendigen Reinigungstag hoch gewesen. Gravierender scheint aber wohl eher für die Entscheidung zur Aufkündigung gewesen zu sein, dass die notwendigen Reparatur- und Wartungsarbeiten in der Werkstatt in Wermelskirchen durchgeführt wurden an den Reinigungstagen der Stadt – mit dem Ergebnis, dass diese Tage zur Reinigung in Wermelskirchen fehlten. Zudem wurde der Reparaturaufwand immer höher.

Festzustellen bleibt laut Stadtverwaltung, dass die Verantwortung für Reparaturen, Wartungen und Organisationseinsatz größtenteils auf dem städtischen Betriebshof Wermelskirchen laste. Deshalb soll die Zusammenarbeit beendet werden.