Ein Verein soll gegründet werden Stadt Wermelskirchen kündigt ein Haus für Tauben an

Die Stadttauben in der Wermelskirchener Innenstadt sollen ein neues Zuhause bekommen. „Wir haben ein geeignetes Grundstück für ein Taubenhaus gefunden und uns auch um ein mögliches Gebäude gekümmert“, sagt Bürgermeisterin Marion Lück. „Die Stadt und der Tierschutzverein Wermelskirchen stehen nun in den Startlöchern für das gemeinsame Projekt, die Stadttauben zu gegebener Zeit in ihr neues Haus umzusiedeln.“