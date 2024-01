Stadtverwaltung in Wermelskirchen Auch 2024 kein Neujahrsempfang der Stadt

Auch zum Auftakt des Jahres 2024 wird es keinen Neujahrsempfang der Stadt Wermelskirchen geben. Während sich bereits die ersten Parteien unter dem Jahresauftakt-Tenor mit Terminen in Stellung bringen – die Senioren-Union mit ihrem bereits erfolgten „Neujahrsgespräch“ in den Bürgerhäusern und die FDP mit ihrem Neujahrsempfang (13. Januar) im Bürgerzentrum mit prominentem Gast in Form von der Europawahl-Spitzenkandidatin Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann – hält die Stadtspitze an ihrem Kurs aus 2023, als es auch keinen städtischen Neujahrsempfang gab, fest. Zuletzt hatte der Vorgänger von Bürgermeisterin Marion Lück, Rainer Bleek, zu Neujahrsemfängen geladen, danach folgten die „Corona-Jahre“ 2021 und 2022.