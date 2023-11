Hacker-Attacke auf IT-Dienstleister Stadt Wermelskirchen sendet Info-Brief zum Cyberangriff an die Bürger

Das Informationsschreiben wird demnach im Laufe der kommenden Woche durch die Post an sämtliche Haushalte in Wermelskirchen verteilt. „Da es sich um knapp 20.000 Schreiben handelt, brauchen wir etwas Zeit zum Drucken und versenden“, erklärt die Bürgermeisterin. Außerdem werde das Schreiben in Geschäften in der Innenstadt sowie in Dhünn und Dabringhausen zum Mitnehmen ausgelegt.