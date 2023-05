Schulpolitik in Wermelskirchen Grundschule Tente wird am jetzigen Standort ausgebaut

Dringenden Handlungsbedarf hatte der Schulentwicklungsplan dem Tenter Standort der Gemeinschaftsgrundschule Am Haiderbach zugeschrieben. Dieser agiert sowieso schon in beengten Verhältnissen. Zusätzlicher Raumbedarf an allen Grundschulen ergibt sich durch das Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschul-Alter. Ab August 2026 sollen zunächst alle Kinder der ersten Klassenstufe einen Anspruch darauf haben, in den Grundschulen ganztägig gefördert zu werden. Der Anspruch soll in den Folgejahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet werden.