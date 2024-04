Nur noch für 2024 schreibt Wermelskirchen eine „Schwarze Null“ Steuer-Erhöhungen und Rücklagen decken Defizit

Von 2025 bis 2028 rechnet die Kämmerei der Stadtverwaltung mit einem jährlichen Defizit im städtischen Haushalt. Diese wenig rosigen Aussichten verkündete Kämmerer Dirk Irlenbusch bei der Einbringung des Doppelhaushalts 2024/25 im Stadtrat. Demnach rechnet die Verwaltung mit einem Fehlbetrag von rund 5,9 Millionen Euro in 2025, 3,3 Millionen in 2026, 4,5 Millionen in 2027 und 5,1 Millionen Euro in 2028.