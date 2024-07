Zuschüsse von der Stadt Wermelskirchen Förderungen, Forderungen, Möglichkeiten

Dass die Stadt Wermelskirchen die Trägerschaft der Musikschule übernehmen will und dies dem Musikschul-Verein anbietet, ist eigentlich nicht außergewöhnlich. Denn, so hat die Struktur-Analyse der Wermelskirchener Musikschule gezeigt: 80 Prozent aller Musikschulen in NRW sind in kommunaler Hand. Damit stellt Wermelskirchen mit dem Modell eines Trägervereins also eher die Ausnahme dar. Besonders ist dieser Schritt aber dennoch, weil es die historisch gewachsene Struktur in Wermelskirchen aufbricht und in den Detailfragen Neuerungen mit sich bringen wird.