Schulpolitik in Wermelskirchen Inklusionshilfe ist finanziell gesichert

Anfang des Jahres kam es zunächst zur Ernüchterung bei der Stadtverwaltung. Denn entgegen aller Ankündigungen in Nordrhein-Westfalen, die mehr Geld in Aussicht stellten, sollte der Landeszuschuss für die Inklusionshilfe 2023 in Wermelskirchen um 200 Euro geringer ausfallen als in 2022. „Das konnte ich nun gar nicht verstehen und wollte wissen, warum das so ist“, erinnert sich Marion Lück. Deshalb habe sie sich umgehend an den Städte- und Gemeindebund gewandt, der wiederum Kontakt mit dem Schulministerium aufnahm, um zu klären, warum die Gelder in der Stadtkasse fehlen. Daraufhin stellte sich heraus, dass der Stadt Wermelskirchen im Vergleich zum Jahr 2020/2021 sogar 8000 Euro fehlten. Nicht, weil zum Schuljahr 2022/2023 die zusätzlichen Gelder nicht mehr gezahlt worden waren, sondern weil die Summe direkt an den Rheinisch-Bergischen Kreis geflossen war. „Diese fehlenden 8000 Euro haben wir mit städtischen Mitteln ausgeglichen, hätten aber zu diesem Zeitpunkt schon aufmerksam werden können“, konstatiert die Bürgermeisterin.