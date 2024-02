Stadtentwicklung in Wermelskirchen Bürger sollen sich zu Rhombus-Plänen äußern

Bevor es jedoch in die konkrete Ausgestaltung geht, erfolgt eine wissenschaftlich betreute Potenzial- und Bedarfsanalyse, in die alle relevanten Beteiligten eingebunden werden sollen. In diesem Zuge wird Prof. Dr. Jörg Erpenbach von der Hochschule für Ökonomie und Management (FOM) mit seinem Team sowohl online als auch vor Ort Bürger nach ihren Einstellungen und Wünschen befragen. „Wir möchten frühzeitig eine Teilhabe ermöglichen und fragen: Was sind die Ideen und welche Anforderungen haben die Bürgerinnen und Bürger an den Standort?”, betont Bürgermeisterin Marion Lück, die auf eine rege Beteiligung hofft.