Entscheidung im Wermelskirchener Stadtrat : Stadt nimmt freiwillig keine Flüchtlinge auf

Wermelskirchen Ratsmehrheit lehnt Antrag von SPD und Grünen ab, aus humanitären Gründen zusätzliche Flüchtlinge aufzunehmen.

Der Antrag fand erst gar nicht auf die Tagesordnung. Eine Ratsmehrheit lehnte dies ab. Hauptamtsleiter Jürgen Scholz hatte in einer Stellungnahme zuvor die Zuständigkeit dieses Anliegen geprüft – Wermelskirchen sei nicht zuständig, eigenständig Flüchtlinge aufzunehmen, so seine Antwort. Nur wenn von zuständigen Stellen Flüchtlinge zugewiesen würden, müsste die Stadt diese Flüchtlinge unterbringen. 2015 seien 20 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge der Stadt zugewiesen und untergebracht worden.

Der Antrag sei sicher honorig, so Christian Klicki (CDU) in seiner Gegenrede. Die Zuständigkeit liege aber einzig und allein bei der Bezirksregierung in Arnsberg, die Flüchtlingskontingente den Städten zuweise. „Würden wir den Antrag auf die Tagesordnung setzen und beschließen, müsste der Bürgermeister den Beschluss beanstanden. Denn die Flüchtlingsaufnahme in eigener Verantwortung ist keine Pflichtaufnahme.“