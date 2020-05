Ordnungsamt in Fahrzeugen und mit E-Bikes im Einsatz : Stadt kündigt strenge Kontrollen am „Vatertag“ an

Junge Männer unterwegs – daraus wird morgen nichts. Foto: Peter Steffen Foto: dpa/Peter Steffen

Wermelskirchen Die feucht-fröhliche Bollerwagen-Tour fällt in diesem Jahr aus. Mit bis zu zehn Mitarbeitern ist das Ordnungsamt bis in die Nachtstunden unterwegs. Geachtet wird auf die Einhaltung des Kontaktverbotes. Vermieden werden sollen Grillpartys und Ansammlungen im öffentlichen Raum.

Feucht-fröhlich feierten Männer in den vergangenen Jahrzehnten am sogenannten „Vatertag“ landauf, landab – egal ob sie nun Väter waren oder nicht. Hauptsache Geselligkeit und viel Bier. So auch in Wermelskirchen. Abschluss war dann in den vergangenen Jahren das „Bermuda-Dreieck“, wo sich die Bollerwagen-Teams vor der Gaststätte „Centrale“ ein finales Stelldichein gaben. Doch daraus wird in 2020 nichts. Das Coronavirus macht den Feiernden dieses Freizeitvergnügens einen Strich durch die Rechnung.

„Vatertag in der alten Form gibt es dieses Jahr nicht“, sagt denn auch Arne Feldmann, Leiter des Ordnungsamtes, im Gespräch mit unserer Redaktion. Denn: „Das Umherziehen mit Bollerwagen ist ein Freizeitvergnügen und kein Wandern. Und Freizeitvergnügen sind verboten.“ Ausnahme: Es handelt sich um nicht mehr als zwei Haushalte oder zwei Familien. Im Klartext: Für Nachbarn, Freundeskreis, Thekenmannschaften oder Stammtische ist der herkömmliche Vatertag abgesagt.

Da wird das Ordnungsamt am morgigen Donnerstag auch kein Auge zudrücken, betont Feldmann. Denn die gesetzlichen Vorgaben laut der Corona-Schutzverordnung sind klar und längst nicht aufgehoben: Es gilt, die Kontaktbeschränkung einzuhalten. Und das wird am Donnerstag streng kontrolliert.

Das Ordnungsamt ist von morgens bis in die späten Abendstunden mit bis zu zehn Mitarbeitern im Einsatz. In zumeist Zweier-Teams sind sie in mehreren Fahrzeugen, aber auch auf E-Bikes unterwegs. „Mit den Zweirädern werden vor allem die Wanderwege oder die Trasse befahren und kontrolliert.“ So zum Beispiel der Weg zwischen Maria in der Aue und Schöllerhof. Dieser Weg verläuft auf Wermelskirchener Stadtgebiet.