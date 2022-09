Verhandlung vor der 5. Großen Strafkammer des Landgerichts Köln : Staatsanwalt fordert zwölf Jahre Haft wegen versuchten Mordes

Köln/Wermelskirchen Das Urteil gegen den 29-Jährigen, der seine Eltern im Schlaf mit einer Axt lebensgefährlich verletzt hatte, wird für Dienstag erwartet.

Ein lange andauernder Prozess neigt sich seinem Ende zu. Am Montagvormittag plädierte der Staatsanwalt vor der 5. Großen Strafkammer am Landgericht Köln in der Verhandlung gegen einen 29-Jährigen aus Wermelskirchen, der wegen des zweifachen versuchten Mordes, begangen mit einer Axt an seinen Eltern in den frühen Morgenstunden des 1. Oktobers 2021 in deren Schlafzimmer, angeklagt war. Eigentlich sollte auch die Verteidigerin ihr Plädoyer halten, bat jedoch um Aufschiebung auf den nächsten Verhandlungstag. So war es also am Staatsanwalt, seine Forderung zu begründen. Er sah den Vorwurf des versuchten Mordes als erwiesen an – blieb in der Forderung des Strafmaßes indes weit unter dem dafür vorgesehenen Rahmen.