Neue Stelle bei der Feuerwehr Wermelskirchen : Stadt hinkt bei Brandschauen dem Soll hinterher

Wermelskirchen Mit Fortbildungen und einer neuen Stelle bei der hauptamtlichen Feuerwehr schafft die Stadt die Struktur, um das vernachlässigte Thema in den Griff zu kriegen.

Rückblickend seien in 2017 sieben, in 2018 zehn, in 2019 eine, in 2020 acht und in 2021 sechs Brandschauen durchgeführt worden, listete Hartwig Schüngel: „Dazu im vergangenen Jahr vier Nachschauen.“ Zu Nachschauen kommt es, wenn bei einer Brandschau Mängel festgestellt werden und die Beseitigung dieser Mängel überprüft wird. „Die Durchführung der Brandschauen ist gesetzlich als Aufgabe der Gemeinde geregelt. In Wermelskirchen haben wir rund 75 Liegenschaften zu überprüfen.“ Anhand dieser Zahlen ließe sich erkennen, dass die Stadt die Regel, dass zwischen zwei Brandschauen in einer Örtlichkeit längstens sechs Jahre liegen dürfen, zuletzt „eigentlich nicht einhalten konnte“, konstatierte der Hochbauamtsleiter: „Das ist sehr vernachlässigt worden.“