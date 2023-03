Gemeindeleben in Wermelskirchen Kinder setzen auf Brettspiel statt Konsole

Pia dreht gerade die oberste Karte ihres Stapels um. Die Blicke der Mädels am Tisch fliegen über die Wörter auf der Spielkarte. Johanna ist die Erste, die anfängt, zu singen: „Shine bright like a diamond.“ Die Mädels lachen zufrieden. Die Karte geht an Johanna. Und schon deckt Clara die nächste Karte auf. Wieder stehen fünf verschiedene Wörter auf der Pappe. Wem zuerst ein Lied mit einem dieser Wörter einfällt und es auch gleich anstimmt, der bekommt den Punkt: „Someone like you“. Der Song von Adele klingt leise über den Tisch. Die nächste Karte ist vergeben. „Wir singen total gerne“, erzählt Clara dann. Deswegen seien sie sich schnell einig geworden, als es um die Spielauswahl ging. Und von Runde zu Runde ist die Gruppe der Mädchen größer geworden, die beim Kartenspiel „Sing it!“ mitmachen. Die Stimmung ist bestens. Schnell haben die Mädchen die letzte Scheu verloren, einfach in die Lieder einzustimmen.