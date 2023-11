Fotos Wunderschön - der St. Martinszug vom Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“

Hunderte beteiligten sich am Umzug vom Schwanenplatz zum Naturweihnachtsbaum an der Carl-Leverkus-Straße und machten den vom Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) organisierten Martinszug wieder zum publikumsstärksten des Jahres auf Wermelskirchener Stadtgebiet.