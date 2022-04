Hilfe für Geflüchtete in Wermelskirchen : Neue Dimension beim Sprachunterricht

Mehr als 20 Sprachhelfer wie Inga Margenberg (r.) sind für rund 130 geflüchtete Ukrainerinnen im Einsatz: Drei Mal in der Woche bieten die Ehrenamtlichen Unterricht im Gemeindezentrum an. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Mehr als 130 Frauen aus der Ukraine nehmen inzwischen den Sprachunterricht der Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“ an. Die Ehrenamtlichen meistern einen organisatorischen Kraftakt.

Inga Margenberg hat ein Stück Kreide zur Hand genommen. „Hand“ schreibt sie in großen, deutlichen Buchstaben an die Tafel. Dann dreht sie sich zu den Frauen im großen Saal im Evangelischen Gemeindezentrum um und streckt ihre Finger aus. „Fünf Finger sind eine Hand“, erklärt sie. Die Frauen nicken und murmeln. Dann tragen sie das neue Wort in ihr Lernbuch ein.

Mittendrin sitzt Ludmilla. Die 33-Jährige ist am 8. März in Wermelskirchen angekommen – auf der Flucht aus Kiew. Sie erinnert sich genau an diesen Tag. „Und ich wusste, ich muss schnell diese Sprache lernen“, sagt sie und deutet auf das Buch. Ihre Schwägerin lebe in Wermelskirchen, sagt sie. Es sei nicht der erste Besuch im Bergischen. Und doch ist dieses Mal alles anders. „Wenn ich es schaffen will, alleine in der Stadt unterwegs zu sein“, sagt sie auf Englisch, „dann ist es wichtig, dass ich Deutsch verstehe und spreche“. Also hat sich Ludmilla beim Sprachkurs der Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“ angemeldet. Bis zu dreimal in der Woche kann sie hier die neue Sprache lernen. „Alle Lehrer sind gut“, sagt sie vorsichtig auf Deutsch und lacht dann ein bisschen verhalten. Die ersten Worte kommen ihr nach wenigen Wochen schon flüssig über die Lippen. So ähnlich geht es ihrer siebenjährigen Tochter, die die Schwanenschule besucht. „Wir lernen jetzt beide das Gleiche“, sagt Ludmilla und dann ergänzt sie: „Wir sind sehr froh, dass es hier diese Möglichkeit gibt.“

Info Initiative sucht weiter Unterstützung Sprache Wer sich ein- bis dreimal wöchentlich als Sprachhelfer einsetzen möchte, braucht keine Vorkenntnisse als Lehrer. Interessierte könnten sich unter der WKiWK-Telefonnummer 0151 70138117 melden. Kinder Auch für die Kinderbetreuung werden noch dringend Ehrenamtliche gesucht: Interessierte können sich unter der Telefonnummer der Initiative melden. Spenden Es seien in den vergangenen Wochen viele Spenden für Geflüchtete aus der Ukraine eingegangen, freut sich Andrea Henkel und dankt den Menschen in Wermelskirchen und darüber hinaus. Das Geld kommt auch den Sprachschülern zugute.

Andrea Henkel und Harald Heidbüchel von der Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“ (WKiWK) wissen um den Wunsch vieler Geflüchteter, Deutsch zu lernen. Mit dem Einzug russischer Truppen in der Ukraine und der steigenden Zahl ukrainischer Geflüchteter stellte sich für die Ehrenamtlichen eine neue Herausforderung. „Unsere internationalen Sprachkurse laufen“, sagt Andrea Henkel und denkt zum Beispiel an die syrischen Frauen, die im Gemeindezentrum seit 2015 die Möglichkeit haben, Deutsch zu lernen – und ihre Kinder nebenan in der Betreuung gut untergebracht zu wissen. Es seien seit jeher jede Woche zwei, drei Lehrer im Einsatz.

„Dann ging alles sehr schnell“, sagt Andrea Henkel und erinnert sich an die ersten Busse mit ukrainischen Geflüchteten, die die Stadt erreichten. Die Ehrenamtlichen der Initiative reagierten schnell: Sie kamen mit dem zuständigen Ausschuss der Evangelischen Kirchengemeinde ins Gespräch, ob sie weitere Räume im Gemeindezentrum nutzen könnten. Sie suchten neue Sprachhelfer und Ehrenamtliche, die sich um die Kinderbetreuung kümmern können. Mit Erfolg: Inzwischen findet der Sprachunterricht der Ehrenamtlichen drei Mal in der Woche am Vormittag im kompletten Gemeindezentrum statt. „Wir würden auch gerne noch die Jugendetage dazunehmen“, sagt Andrea Henkel, denn der Bedarf wächst weiter. 20 neue Sprachhelfer haben sich gemeldet – die nach eigenen Möglichkeiten den Unterricht übernehmen. Inzwischen nehmen 130 Frauen aus der Ukraine das kostenlose Unterrichtsangebot im Gemeindezentrum wahr.

„Sie sind hochmotiviert“, sagt Harald Heidbüchel, „und die meisten von ihnen lernen in rasender Geschwindigkeit.“ Und wenn es doch mal Sprachprobleme gibt, sei meistens mindestens eine Frau bereit, für die anderen zu übersetzen. „Dann sehen wir, wie sich auf ihren Gesichter ein Lächeln und Verstehen breitmacht“, sagt Sprachhelfer Martin Weidner, „das sind wundervolle Momente.“ Die Ehrenamtlichen erleben vieler dieser Augenblicke. „Es ist so wichtig, sich verständlich machen zu können“, sagt Andrea Pircard. „Für mich war es der richtige Zeitpunkt, dabei Unterstützung zu leisten.“

Ein Raum im Gemeindezentrum ist den Kindern vorbehalten. „Es war uns wichtig, den Müttern anzubieten, ihre Kinder im Kindergartenalter während des Unterrichts zu betreuen“, sagt Annegret Hachenberg. Das sei am Anfang gar nicht so einfach gewesen, denn die Kinder wollten sich um keinen Preis von den Müttern trennen. Krieg und Flucht hatten sie traumatisiert. „Inzwischen wissen die Kinder, dass ihre Mütter sie abholen und genießen die Zeit beim Spielen“; sagt Annegret Hachenberg, „das hätte ich nicht für möglich gehalten.“ Sie denkt inzwischen in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt über eine Übergangsgruppe nach – weil es aktuell keine Kita-Plätze für die Jungen und Mädchen gibt.