Sicherheit im Internet Personensuche über „Spotted“ muss nicht immer harmlos sein

So oder so ähnlich klingen viele dieser Gesuche: „Ich suche eine blonde Frau Anfang 20. Sie hat ein Kind und wohnt irgendwo in Dhünn. Ich habe sie letzte Woche auf der Kirmes gesehen, sie hat ein großes Tattoo am linken Arm und fährt einen Golf mit dem Kennzeichen LEV XX XXX.“ Das Problem: Es gibt eigentlich keine Möglichkeit, sicher zu wissen, was die wirklichen Motive der Personen sind, die solche Gesuche teils anonym veröffentlichen. Geht es wirklich – wie vorgegeben – darum, sich zu bedanken oder ein verlorenes Stofftier zurückzugeben? Oder handelt es sich bei dem Suchenden vielleicht um einen verärgerten Ex-Partner, der der Frau vielleicht sogar schaden will und zu dem sie aus gutem Grund keinen Kontakt möchte?