Sportwochen in Wermelskirchen Erste Versuche auf dem Wakeboard

„Der Besuch bei den Wakeboardern ist in diesem Jahr eine Premiere für die Sportwoche“, erklärt unterdessen Laura vom Stein. Bereits in der vergangenen Woche besuchten 40 Kinder die Wakeboardanlage im Freibad in Dabringhausen. Inzwischen ist der Startschuss für die zweite Woche gefallen: Erneut nehmen 35 Jungen und Mädchen an dem Angebot des Stadtsportverbandes Teil und erkunden in fünf Tagen zehn verschiedene Sportarten – dank sechs heimischer Sportverein (wir berichteten).