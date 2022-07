Sommersport in Wermelskirchen : Endlich wieder mehr Bewegung

In den Sportwochen in Wermelskirchen probieren einige Kinder Tennis für sich aus. Sie sollen einen Ball immer wieder auf den Boden schlagen. Foto: Lena Steffens

Wermelskirchen Vom 11. bis zum 22. Juli können Kinder und Jugendliche verschiedene Sportarten bei den Sportwochen ausprobieren. Neben Tennis und Judo wird auch Parcours angeboten. Unterstützt wird das Angebot von Sparkasse und Sportjugend.

Am Donnerstag gibt es Kartoffelsalat mit Würstchen zur Stärkung für die Acht- bis 14-Jährigen. 36 Kinder sitzen gegen zwölf Uhr auf der Terrasse des Tennisklubs Grün-Weiss und genießen ihre Mittagspause. Die haben sie sich auch verdient. Denn die Kleinen haben schon eine anstrengende Sporteinheit hinter sich. Zweieinhalb Stunden Leichtathletik standen am Morgen auf dem Programm.

Die Sportart ist Teil der „Sportwochen“ in Wermelskirchen, die dazu dienen soll, dass Vereine in der Stadt ihre jeweilige Sportart vorstellen und neue Mitglieder anwerben. Vom 11. bis zum 22. Juli bieten der TuS, der WTV, der KSB, der JCW, der Ski-Club, der TC Grün-Weiss und der SV 09/35 jeweils Handball, Geländespiele, Turnen, Judo, Parcours, Tennis, Leichtathletik und Fußball an, zudem wird ein Ausflug gemacht. So sollen die Kinder herausfinden können, welche Sportart ihnen Spaß macht. Finanziert wird das Projekt von der Sparkasse Wermelskirchen und von Fördergeldern der Sportjugend Rhein-Berg.