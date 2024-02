Sportanlagen in Wermelskirchen Flutlicht am Höferhof wieder intakt

Die neuen Leuchtmittel an dem etwa 18,5 Meter hohen Mast wurden von der Elektrotechnikfirma I&H Thomas GmbH ausgetauscht. Außerdem kam die Firma Baumpflege Rheinwald mit einem Steiger zur Unterstützung an den Höferhof, um die Mitarbeiter des Betriebshofs und der Elektrofirma sicher in die Höhe zu bringen.