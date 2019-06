Wermelskirchener müssen ausweichen : Erstes Sportabzeichen-Training am Höferhof

Erstes Sportabzeichen-Training am Höferhof

Dabringhausen Die Wermelskirchener Sportler weichen zum Ablegen des Sportabzeichens ins Straußenfarm-Stadion nach Dabringhausen aus, weil das Eifgen-Stadion umgebaut wird. Die Premiere verlief nicht völlig reibungslos.

Ein etwas verspäteter Start im Vergleich zu den Vorjahren und der Wechsel des Standorts: Die Sportabzeichen-Abnahme für Privatleute und Einzelpersonen kann aufgrund der Umbauarbeiten im Eifgen-Stadion zurzeit nur am Dabringhausener Höferhof stattfinden. Die Premiere des „Umzugs“ der Wermelskirchener nach Dabringhausen verlief nicht völlig problemlos, aber dennoch erfolgreich, wie Sportabzeichen-Prüferin Lilo Leonhardt bilanzierte: „Alle vier Anwesenden haben geschafft, was sie sich vorgenommen hatten. Und wir zwei Prüferinnen haben unser Sportabzeichen auch gleich gemacht, weil nicht allzu viel los und deshalb die Zeit dafür blieb.“

Seine inzwischen 32. Sportabzeichen-Prüfung legte Thomas Eschbach in Dabringhausen ab – schleuderte dafür unter anderem einen zwei Kilogramm schweren Medizinball auf eine Weite von 10,75 Meter und erledigte damit die Sportabzeichen-Rubrik „Kraft“. Wer ein Sportabzeichen in Bronze, Silber oder Gold erreichen will, kann aus je vier Disziplinen aus den Rubriken Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Koordination wählen. Die Leistungsvorgaben sind dabei völlig transparent nach Geschlecht und Alter gestaffelt.